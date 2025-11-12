Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Prev article
Lady Hornets fantastic run comes to an end
Time to read
less than
1 minute
Print
a- a+
Read so far

SCOREBOARD

Posted in:
Sports
  • Article Image Alt Text

Football Scores 

PNG 49, Dayton 7* 

Liberty 40, Hardin-Jefferson 39* 

Hardin 62, Kirbyville 30* 

Jasper 57, Tarkington 0* 

Evadale 51, Hull-Daisetta 22* 

Conroe 63, Cleveland 6* 

West Hardin 42, Colmesneil 41* 

END OF REGULAR SEASON 

 

Upcoming Football Playoff Games 

Bi-District Round 

11/14 

Hardin vs Crocket @ Randall Reed Stadium 7:30 p.m. 

West Hardin vs Mt. Enterprise @ Abe Martin Stadium 7:30 p.m. 

 

Girls Basketball Scores 

Buna 49, Tarkington 20 

Kelly Catholic 81, Hull-Daisetta 24 

Cleveland 31, Shepherd 27 

West Hardin 47, Colmesneil 11 

Anderson-Shiro 37, West Hardin 29 

Huffman-Hargrave 43, Dayton 35 

Liberty 83, Hull-Daisetta 15 

Pasadena Sam Rayburn 44, Cleveland 41 

 

Upcoming Girls Basketball Games 

11/14 

Tarkington @ Dayton 7 p.m. 

Liberty @ West Fork 5:30 p.m. 

Aldine MacArthur @ Cleveland 6 p.m. 

Warren @ West Hardin 5 p.m. 

11/18 

Dayton @ Aldine MacArthur 7 p.m. 

Liberty @ Kountze 6 p.m. 

Tarkington @ Lumberton 7:30 p.m. 

Chester @ West Hardin 5:45 p.m. 

Upcoming Boys Basketball Games 

11/14 

Dayton @ New Caney 7 p.m. 

Cleveland @ Non-Varsity Opponent 7 p.m. 

11/15 

Hemphill @ Liberty 1 p.m. 

11/18 

Dayton@ Baytown Lee 7 p.m. 

Liberty @ West Hardin 7 p.m. 

Cleveland @ Tarkington 7 p.m. 

 

Volleyball Playoffs 

Area Scores 

Hardin 3, Teague 2 

Regional Semifinals 

Clifton 3, Hardin 0 

END OF VOLLEYBALL SEASON 

The Vindicator Copyright © 2025