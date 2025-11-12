SCOREBOARD
Football Scores
PNG 49, Dayton 7*
Liberty 40, Hardin-Jefferson 39*
Hardin 62, Kirbyville 30*
Jasper 57, Tarkington 0*
Evadale 51, Hull-Daisetta 22*
Conroe 63, Cleveland 6*
West Hardin 42, Colmesneil 41*
END OF REGULAR SEASON
Upcoming Football Playoff Games
Bi-District Round
11/14
Hardin vs Crocket @ Randall Reed Stadium 7:30 p.m.
West Hardin vs Mt. Enterprise @ Abe Martin Stadium 7:30 p.m.
Girls Basketball Scores
Buna 49, Tarkington 20
Kelly Catholic 81, Hull-Daisetta 24
Cleveland 31, Shepherd 27
West Hardin 47, Colmesneil 11
Anderson-Shiro 37, West Hardin 29
Huffman-Hargrave 43, Dayton 35
Liberty 83, Hull-Daisetta 15
Pasadena Sam Rayburn 44, Cleveland 41
Upcoming Girls Basketball Games
11/14
Tarkington @ Dayton 7 p.m.
Liberty @ West Fork 5:30 p.m.
Aldine MacArthur @ Cleveland 6 p.m.
Warren @ West Hardin 5 p.m.
11/18
Dayton @ Aldine MacArthur 7 p.m.
Liberty @ Kountze 6 p.m.
Tarkington @ Lumberton 7:30 p.m.
Chester @ West Hardin 5:45 p.m.
Upcoming Boys Basketball Games
11/14
Dayton @ New Caney 7 p.m.
Cleveland @ Non-Varsity Opponent 7 p.m.
11/15
Hemphill @ Liberty 1 p.m.
11/18
Dayton@ Baytown Lee 7 p.m.
Liberty @ West Hardin 7 p.m.
Cleveland @ Tarkington 7 p.m.
Volleyball Playoffs
Area Scores
Hardin 3, Teague 2
Regional Semifinals
Clifton 3, Hardin 0
END OF VOLLEYBALL SEASON