UIL REALIGNMENT
Big changes for Cleveland and Dayton in the 2022-24 UIL High School Realignment. Cleveland is making the move to Class 6A, while Dayton will be doing some major traveling in all athletics competition in their new districts. Check out the realignment below and get the full story in next weeks edition of The Vindicator.
LIBERTY COUNTY SCHOOLS
2022-24 UIL FOOTBALL REALIGNMENT
Class 6A District 13
Cleveland
Conroe
Conroe Caney Creek
Conroe Grand Oaks
Conroe Oak Ridge
Conroe The Woodlands
Conroe Woodlands
College Park
New Caney
Willis
Class 5A-II District 9
Dayton
Fort Bend Marshall
Fort Bend
Willowridge
Galena Park
Nederland
Port Neches-Groves
Santa Fe
Texas City
Class 4A-II District 9
Bridge City
Hamshire-Fannett
Hardin-Jefferson
Jasper
Liberty
Silsbee
West Orange-Stark
Class 3A-I District 10
Anahuac
Buna
Cleveland Tarkington
Hardin
Kirbyville
Orangefield
Winnie East Chambers
Class 2A-II District 12
Colmesneil
Deweyville
Evadale
Hull-Daisetta
Lovelady
Sabine Pass
2022-24 BASKETBALL/ VOLLEYBALL REALIGNMENT
Class 6A District 13
Cleveland
Conroe
Conroe Caney Creek
Conroe Grand Oaks
Conroe Oak Ridge
Conroe The Woodlands
Conroe Woodlands
College Park
New Caney
Willis
Class 5A District 16
Dayton
Humble Kingwood Park
Huntsville
Lufkin
Nacogdoches
New Caney Porter
Class 4A District 20
Hamshire-Fannett
Hardin-Jefferson
Huffman Hargrave
Liberty
Livingston
Splendora
Class 3A District 22
Anahuac
Buna
Hardin
Kirbyville
Kountze
Orangefield
Warren
Winnie East Chambers
Class 2A District 25 (BASKETBALL ONLY)
Dallardsville Big Sandy
Deweyville
Evadale
Hull-Daisetta
Sabine Pass
Saratoga West Hardin
Class 2A District 24 (Volleyball Only)
Deweyville
Evadale
Hull-Daisetta
Sabine Pass
Saratoga West Hardin